Irst, da lunedì la graduale ripresa delle attività: modalità emergenziale per la risonanza magnetica

A partire da lunedì prossimo l'Irst "Dino Amadori" Irccs riprenderà progressivamente la normale gestione degli appuntamenti. In particolare i pazienti che abbiano già in agenda un esame diagnostico, una terapia (fatta eccezione per quelle radioterapiche) o una visita, possono recarsi nella sede Irst di riferimento senza necessità di conferma telefonica da parte di un operatore. Permangono due ambiti sensibili, per i quali si richiede particolare attenzione: radioterapia e risonanza magnetica.

Essendo in corso gli ultimi controlli prima del riavvio delle apparecchiature di radioterapia della sede di Meldola bloccate negli scorsi giorni, così come già comunicato telefonicamente dalla segreteria di reparto ai singoli pazienti, si consiglia di contattare Irst prima di raggiungere l’Istituto per una conferma definitiva. Circa la sede di Radioterapia Ravenna, i trattamenti dovrebbero proseguire regolarmente, salvo diverse indicazioni legate all'evoluzione meteorologica del fine settimana. Per questo, anche ai pazienti di questa sede è raccomandato di prendere contatti con la struttura prima di ogni spostamento. Si ribadisce che le visite radioterapiche si terranno regolarmente secondo agenda.



Per quanto concerne lo svolgimento di esami con risonanza magnetica (sede Meldola), causa il permanere di problemi agli impianti, resta attiva e fino a nuova comunicazione, la modalità emergenziale: tutti i pazienti che abbiano in programma un esame con risonanza magnetica saranno direttamente contattati dagli operatori Irst per conferma o rinvio. In questi giorni di drammatica emergenza vissuta dal nostro territorio è stato incessante il lavoro di tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per la gestione e la risoluzione dei gravi problemi che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività. Il nostro istituto ringrazia tutti i collaboratori, gli operatori, le amministrazioni e gli enti per il lavoro svolto in questi giorni, anche in estreme condizioni di emergenza. Siamo vicini a tutti i cittadini della Romagna che stanno attraversando giorni di sofferenza, lutto ed estrema difficoltà.