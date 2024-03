L'ellisse di Piazza Saffi libera dal mercato? "Confronto non ancora concluso, si attende il progetto definitivo"

Il percorso e confronto sulla nuova disposizione dai banchi ambulanti nei lunedì e venerdì di mercato finalzzato a lasciare libera l'area dell'ellisse centrale di piazza Saffi "non è affatto terminato". Così Andrea Sali e Fabio Lucchi, rispettivamente presidente e segretario di Anva Confesercenti, dopo l'annuncio dell'assessora con delega al Centro Storico Andrea Cintorino circa l'intenzione di varare una modifica degli spazi per far convivere meglio il mercato ambulante con eventi e altre iniziative in piazza Saffi. Il progetto prevede lo spostamento di una ventina di operatori nell'area tra piazza Cavour e piazza del Duomo, andando a coprire i buchi, che specialmente dopo il Covid, si sarebbero creati nella continuità del mercato ambulante dagli operatori che hanno riconsegnato la licenza. Il progetto è in fase avanzata e si attende un ultimo incontro con le associazioni di categoria per metterlo a punto, dopo di ché andrà in Consiglio comunale.

"Ci preme sottolineare come questo percorso e confronto, che ci vede responsabilmente impegnati a trovare la migliore soluzione possibile affinchè il risultato finale sia il più efficace ed efficiente per le imprese tutte ed il cuore della nostra città, non sia affatto terminato - affermano Sali e Lucchi -. Nello specifico, dopo l’assemblea dedicata al tema dello scorso 23 gennaio, dove la stessa Cintorino, affiancata dai tecnici preposti, ha presentato il progetto della Amministrazione, legittimando sul finire della stessa il rilancio di un confronto con le associazioni di categoria, in virtù delle sollecitazioni e proposte ricevute in presa diretta nel corso della presentazione, e dopo il confronto che ne è seguito all’interno della nostra organizzazione tra gli operatori del settore associati lo scorso 5 febbraio, Anva Confesercenti è ancora in attesa di poter prendere visione del “progetto definitivo” della Amministrazione comunale e, solo dopo averlo analizzato e discusso con la propria base associativa, esprimerne un circostanziato giudizio".