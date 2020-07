L'iniziativa del maestro Valsiglio per l'ospedale di Forlì raccontata anche dai giornali nazionali

Finisce nelle cronache nazionali l'iniziativa di solidarietà del maestro Angelo Valsiglio a favore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Per dare un contributo a chi ha affrontato in prima linea l'emergenza epidemiologica del virus covid-19, il maestro ha deciso di donare al nosocomio mercuriale tutte le royalties derivanti dalla vendita del brano "Purple Rain" di Prince, interpretato dai The rainbow project, da lui prodotto ed arrangiato da Alioscia Arioli. L'iniziativa verrà raccontata in un articolo pubblicato sulla rivista nazionale "Oggi" in edicola a partire dal 30 luglio prossimo.

"L'idea di destinare i proventi del mio progetto all'ospedale di Forlì - ha spiegato Valsiglio - mi è venuta mentre stavo suonando il brano composto per il film su Mia Martini al mio amico urologo e pianista, dottor Massimo Fiori . Ho pensato di dimostrare il mio supporto e sostegno a tutti gli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al covid 19, offrendo tutti i diritti del brano "Purple Rain" di Prince, interpretato dai The rainbow project. Anche quest'altr'anno ripetero' lo stesso progetto sempre a favore dell'ospedale di Forli'."

"Ho scelto appositamente di fare interpretare il brano da giovani di talento e non da cantanti famosi - prosegue - per le caratteristiche dell’ iniziativa. Anche il brano e' stato selezionato proprio perche' il titolo "purple rain" ricorda l'epidemia del Coronavirus. Amo la Romagna, vivo a Forlimpopoli da tanti anni e ho sposato una romagnola. Per questo ho deciso di sostenere la vostra sanita' di eccellenza".

La donazione finanzierà un progetto che prevede di sviluppare tecniche mediche ed informatiche per fornire servizi sanitari a distanza nell'ospedale di Forlì. Il brano, attraverso la piattaforma radiofonica “Airone”, è stato distribuito a oltre 600 radio. Inoltre “Believe digital” ha distribuito il brano su Itunes, Spotify e Youtube trasferendo tutti i proventi all’ospedale di Forli’. Il video è stato già trasmesso in Francia da Antenne deux ed in Italia verra’ trasmesso dalle reti nazionali.

Valsiglio, nella sua brillante carriera, ha scritto oltre cinquecento brani, tra cui la notissima "La solitudine", vincitrice del Festival di Sanremo 1993, composta insieme agli autori Cremonesi e Cavalli, ed interpretata dall'artista Laura Pausini. Molti altri grandi successi portano la sua firma, tra i quali "Gente come noi" di Ivana Spagna e "Storie" di Anna Oxa. La sua ultima "perla" è la colonna sonora del film su Mia Martini "Fammi sentire bella", brano da lui composto.