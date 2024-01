L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" fa "scuola" di ecografia a specialisti da tutt'Italia

Si è tenuto all’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì il corso di ecografia ginecologica e del primo trimestre di gravidanza, organizzato dall’Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia, diretta dal dottor Luca Savelli. L'iniziativa formativa, in presenza ed online, ha visto la partecipazione di numerosi specialisti da tutta Italia, con ecografie in diretta dagli ambulatori ecografici. "Da qualche anno - spiega Savelli - l’ospedale "Morgagni-Pierantoni" si è dotato di un servizio di ecografia di secondo livello cui le donne, con diagnosi di patologie ginecologiche certe, o sospette, possono accedere. La cultura e la passione che ne derivano sono stati il motore dell’organizzazione di un corso e di una Scuola di ecografia alla quale molti medici si rivolgono per completare la propria formazione, o per aggiornarsi".