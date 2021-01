Forlì Calcio in lutto, fissato l'ultimo saluto a Paolo Spada: "Sarai sempre con noi"

Una notizia sconvolgente, di quelle che non ti aspetti e che speri possano essere l'ennesima "burla" di una persona solare, buona e unica nel suo genere. La prematura scomparsa di Paolo Spada, conosciutissimo segretario amministrativo del Forlì Calcio, ha invece gettato nel dolore tutta la sua famiglia ed il mondo calcistico locale, che piangono la perdita di un amico stimato da tutti.

Sempre disponibile e competente nel suo lavoro, Paolo ha lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato, sia a livello lavorativo ma soprattutto a livello umano; da decenni ormai avevo sposato la causa biancorossa partendo prima come genitore quando accompagnava il piccolo figlio Stefano nelle giovanili del Forlì, per poi passare a dirigente accompagnatore e arrivare fino alla prima squadra come team manager, salendo poi di grado rivestendo tutti i vari ruoli all'interno della società fino ad esserne il segretario amministrativo e punto di riferimento per qualunque persona.

A lui infatti erano state confidate le chiavi di tutto il centro sportivo di Viale Roma a testimoniare la fiducia che tutti riponevano in questa persona; generoso come pochi e amante dei cani Paolo aveva una sensibilità a cui tantissimi facevano riferimento, a volte solo per una battuta scherzosa, altre invece per motivi di lavoro a cui solo Paolo sapeva dare una risposta. Impossibile dimenticare gli innumerevoli scherzi e battute che elaborava costantemente a tutte le persone che passavano a trovarlo in ufficio o che lo incrociavano nei vialetti dello stadio, a riprova di come il sorriso e il buon umore non mancassero mai nelle sue giornate.

Il Forlì Calcio renderà omaggio all'amico scomparso martedì, dopo la rifinitura, nella camera mortuaria dove sarà esposto nel tardo pomeriggio, complice l'impegno di campionato che costringerà i galletti ad essere assenti nella giornata di mercoledì, giorno del funerale; una delegazione sarà comunque presente alle esequie che si terranno mercoledì alle ore 15:30 nella camera mortuaria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni per poi partire dopo una commemorazione alla volta di Cesena dove sarà cremato. Ora nulla sarà più come prima, è inutile girarci attorno, ciao "coccolino" ci mancherai tanto.

Nella foto, un anonimo ha lasciato fiori e candele sulla bici che usava Paolo nei vialetti dello stadio