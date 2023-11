Sciopero generale di venerdì, la mappa dei disagi: 4 ore di stop per treni e autobus

Si annuncia un venerdì di disagi per lo sciopero generale contro la manovra finanziaria del governo Meloni proclamato da Cgil e Uil. Le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro riguardano "il cambiamento della proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo e a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate; la richiesta al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianza e a rilanciare la crescita".

Si annuncia una mattinata di passione per i pendolari che usufruiscono dei treni per gli spostamenti. Trenitalia annuncia "possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti in adesione ad uno sciopero delle rispettive Confederazioni, in programma dalle 9 alle 13. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero".

Per quanto riguarda gli autobus, Start Romagna rende noto che il servizio dalle 9 alle 13 il servizio non sarà garantito. Start Romagna "si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi". Alla precedente iniziativa di sciopero indetta da Cgil e Uiltrasporti lo scorso 16 dicembre del 2022 l’adesione del personale dell'azienda di trasporto pubblico locale era stata del 33,15% a Forlì-Cesena.

In ambito sanitario, sciopererà il personale di tutti i settori pubblici e privati indetto dalle associazioni sindacali Usb Pi, Cgil, Uil e Nursind per l’intera giornata del 17 novembre. "Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa", comunica l'Ausl Romagna. La mobilitazione interesserà anche i lavoratori del comparto di igiene ambientale e coinvolge le aziende pubbliche e private del settore (organizzazioni sindacali FP Cgil, Uiltrasporti e Uilfpl). Alea Ambiente attraverso una nota "si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potranno verificarsi nell’ambito dei servizi di raccolta e gestione rifiuti e di pulizia delle strade, oltre che per quanto riguarda gli sportelli informativi, nei comuni serviti".

Il Comune di Forlimpopoli avverte che "a causa dello sciopero generale proclamato da Cgil, Uil, Usb PI, potrebbero registrarsi disagi nell’erogazione dei servizi comunali. Saranno comunque garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali: il servizio cimiteriale (tramite ditta incaricata) eil servizio di Stato Civile (nati e morti) dalle ore 9 alle ore 11".

