Meldola, resta gratuito lo smaltimento di pannolini e pannoloni: interessate 270 famiglie

Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione comunale di Meldola sceglie di sostenere con fondi propri i costi relativi al bidone solidale per la raccolta dei pannolini di bambini e anziani senza aggravi per le 270 famiglie che hanno attivato l'utenza. Si tratta, spiega il sindaco Roberto Cavallucci, di "una misura concordata con l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli che va nella direzione di garantire un supporto alle fasce più deboli della cittadinanza, denotando grande attenzione per i nostri bambini, i nostri anziani e le famiglie che se ne prendono cura".

Sono inoltre stati disposti per il periodo estivo ritiri straordinari del bidone solidale, al fine di evitare problematiche e disagi i dalla gestione di questo tipo di rifiuti in un momento di alte temperature. I ritiri straordinari sono previsti nelle giornate di lunedì 27 luglio, lunedì 10 e 24 agosto e lunedì 7 settembre; i conferimenti avverranno con le stesse modalità previste per gli svuotamenti ordinari.