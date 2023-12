Modigliana, in arrivo aiuti a 44 famiglie bisognose: dal Comune un totale di 21mila euro

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esame delle domande pervenute relativamente al bando Fondo Sostegno Famiglie emesso dal Comune di Modigliana per il sostegno ai nuclei familiari con figli, in stato di bisogno. Il bando, pubblicato lo scorso 16 ottobre, è volto a sostenere le famiglie con figli che si trovano in situazioni di necessità e prevede l'erogazione di contributi ai Nuclei Familiari con attestazione Ise-Isee non superiore a 15mila euro che si trovano nelle situazioni in cui uno o entrambi i genitori, abbiano perso il lavoro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e sono ancora disoccupati al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio; oppure famiglie monoreddito o senza reddito causa invalidità superiore al 50% di uno dei due coniugi; oppure famiglie numerose (con tre o più figli a carico); per famiglie in difficoltà che devono sostenere spese per l’affitto; oppure il contributo è previsto per sostenere il pagamento della retta dei figli minori che frequentano attività ricreative e sportive e anche per il sostegno del pagamento di utenze domestiche.

Sono state 49 le domande pervenute di cui 44 ammesse; tra le escluse anche quelle per mancanza di residenza da oltre due anni come previsto dal bando; la concessione del contributo è previsto fino ad un massimo di 800 euro per nucleo familiare e non può sovrapporsi alla concessione di altri contributi anche se erogati da altri Enti.

Dei contributi concessi, 29 riguardano il contributo per le spese di affitto, 20 per l'iscrizione alle attività ricreative e sportive in favore dei minori, 10 per le utenze domestiche, 14 per famiglie numerose, 3 per stato di disoccupazione dei genitori. L’erogazione complessiva dei 21mila euro, messi a disposizione tramite il bando, hanno consentito di fare fronte alle domande presentate in linea con la situazione degli anni precedenti (furono 43 quelle presentate nel 2022). Alla erogazione dei contributi previsti dal bando occorre segnalare anche lo scorrimento della graduatoria 2022 sul Bando a sostegno del Canone di Locazione, emesso dalla Regione Emilia Romagna che ha riguardato altre 14 famiglie residenti.