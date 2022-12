Nuovi arredi e giochi nei parchi e asili: un maxi progetto da 350mila euro

Quasi 350 mila euro di risorse comunali per sostituire, mettere in sicurezza o implementare i giochi e gli arredi esterni di scuole, parchi e giardini del territorio forlivese. "Le strutture ludiche in dotazione al Comune di Forlì sono attualmente stimabili intorno a 830 unità, delle quali 552 ubicate in aree verdi pubbliche e 278 all’interno dei plessi scolastici", spiega l’assessore Giuseppe Petetta.

"Il progetto appena approvato, in linea con quanto già operato negli ultimi 3 anni, riguarda l’attività di rinnovamento, messa in sicurezza, ammodernamento e sostituzione delle strutture ludiche presenti nei giardini di 20 scuole dell’infanzia e asili nido comunali e 28 aree verdi della città - prosegue Petetta -. Particolare attenzione è stata riservata alla posa in opera, laddove possibile, di giochi inclusivi, sensibili alle esigenze dei più fragili e utilizzabili in piena autonomia, così da favorire la socializzazione e l’armonia di tutti i bambini".

"Non solo, verrà favorita l’installazione di giochi educativi, in materiali ecosostenibili, che possano stimolare l’attività sensoriale dei più piccoli - continua -. Per quanto riguarda le scuole, si è intervenuto in via prioritaria nelle aree esterne che presentano pavimentazioni deteriorate dall’uso o dalle intemperie, prive di materiale per svolgere attività outdoor o caratterizzate da strutture vetuste. Tutti gli interventi sono stati concordati con le direzioni scolastiche per non arrecare disagi e rallentamenti alle attività didattiche e prenderanno il via nei prossimi mesi".

Per quanto riguarda gli asili comunali, le installazioni interesseranno il Betulla, le Farfalle, lo Scoiattolo, il Grillo, il Piccolo Blu e la Pimpa. Interventi sono previsti anche nelle scuole dell'infanzia comunali Aquilone, Quadrifoglio, Querzoli, Gobetti, Angeletti, Girasole, Peter Pan, Asilo Bolognesi - Santarelli, Peroni, Chiocciola, Bruco, Arcobaleno, Le Api e Il Giardino dei Sogni. Per quanto riguarda le aree verdi, saranno interessati dai lavori il Parco Andrea Dragoni, il Parco L.Antiguis (via Puccini-Mascagni), il Parco della Resistenza (via F.lli Spazzoli), il Parco Secondo Casadei (via Minardi), l'area verde di via Tavolicci, i Gardini E.Santarelli di via martiri delle Foibe, il Parco Primavera Europea (Via G.Pacchioni), il Parco Otello Buscherini (via Orceoli), il Parco Paul Harris (via Bengasi), l'area verde di via Nicola Sacco e di via Noferini-Baldraccani, il Parco delle Stagioni (via Curiel), il Parco Incontro(via Ribolle), il Parco Caduti per la Libertà (via Brando Brandi) e il Parco L. Caselli (via Paolucci Ginnasi).