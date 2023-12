Nuovo romanzo storico di Ivo Ragazzini che svela misteri e intrighi del Trecento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L'autore Ivo Ragazzini, con il suo ultimo libro "La Madre di Azzurrina", trasporta indietro nel tempo nel 1378, immergendoci nel mistero che circonda la leggenda di Azzurrina e svelando nuovi aspetti affascinanti e avvincenti mai indagati prima. “Adelina, detta Azzurrina, al momento risulta, in base alle fonti che abbiamo, essere una bambina leggendaria nata in Romagna molti secoli fa” spiega Ivo Ragazzini. “Vissuta verso la fine del Trecento, è ancora ai giorni nostri protagonista di una narrazione popolare che la vede coinvolta in una storia tragica tramandata dal volgo, per l’assenza quasi totale di fonti storiche che ci dovrebbero raccontare chi era questa bambina, nata secondo alcuni albina o biondissima, nel castello di Montebello, sopra i monti di Rimini, vicino a Verucchio”.

“Tuttavia esiste un manoscritto poco noto del Trecento, scritto da un fiorentino esiliato dopo i Tumulti dei Ciompi da Firenze a Forlì, che si fece frate e si innamorò di una bellissima suora forlivese. Costoro tutte le sere si incontravano segretamente nel parlatorio di un Monastero forlivese e per loro diletto si raccontavano una novella. E grazie al fatto che trascrissero le loro novelle e i loro incontri in un manoscritto, è stato possibile indagare a fondo e ricostruire questa storia, che si sviluppa nelle suggestiva cornice della Romagna medievale dei Malatesta e degli Ordelaffi tra Rimini e Forlì” conclude l’autore.

"La Madre di Azzurrina" è un viaggio avvincente attraverso i segreti sepolti del passato, rivelando dettagli e sfaccettature della vita medievale, e offre una nuova prospettiva sulla storia di Costanza Malatesta e sua figlia Azzurrina, la bambina dai capelli biondissimi nata nel castello di Montebello. Il primo volume “Il monastero delle Clarisse”, uscita prevista entro Natale 2023. Il secondo volume “Costanza e Guendalina”, nel 2024. Ivo Ragazzini è uno scrittore forlivese a cui piace scrivere storia, avventure, romanzi, misteri e molto altro. Nel 2012 ha pubblicato Il Fantasma di Girolamo Riario. Nel 2013 ha pubblicato Sotto le branche Verdi - Gli ultimi ghibellini. Nel dicembre 2018 ha pubblicato I Segreti del Rubicone. Nel dicembre 2021 ha pubblicato Il Tesoro di Bargagli. Nel giugno 2022 ha pubblicato Pineta in Love. Tra il 2014 e il 2023 è stato selezionato in numerosi premi letterari italiani con almeno 30/35 racconti pubblicati in altrettante antologie, più alcune poesie pubblicate in premi poetici.