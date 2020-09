Ottocento ore di lezioni teoriche e pratiche: aperte le iscrizioni al corso di tecnico manutentore aeronautico

Partirà a novembre il corso Ifts di "Tecnico Manutentore Aeronautico" promosso da Isaers Forlì Academy AvioLab, unità operativa di Ser.In.Ar.. Articolato su un totale di 800 ore, di cui 560 di aula e 240 di stage, si concluderà il prossimo luglio. Il percorso sarà finalizzato anche al superamento dei 13 esami necessari all’ottenimento del Certificate of Recognition, valido in tutti i Paesi Easa. Tale attestato, che si aggiunge alla certificazione di specializzazione tecnica superiore, consente l’ottenimento della Licenza di Manutentore Aeronautico B1.1 (aerei a turbina) dopo cinque anni di esperienza obbligatoria in un’impresa di manutenzione certificata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso è riservato a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per conoscere tutti i dettagli sul corso e le informazioni per l’iscrizione alla selezione, consultare il seguente link: https://www.isaers.com/ifts-tecnico-manutentore-aeronautico/