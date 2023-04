Parchi sicuri, 115 telecamere sorvegliano le aree verdi della città. Altre in arrivo al Campus e ai Portici

L'amministrazione comunale di Forlì al lavoro per rendere le aree verde della città sempre più sicure e protette. "Negli ultimi due anni abbiamo installato 115 telecamere (nei parchi) e altre 25 sono in arrivo entro breve - aggiorna il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Vogliamo che la nostra città, già considerata per tanti aspetti una delle più sicure, diventi un modello di riferimento della sicurezza a livello nazionale". Ma qual è la distribuzione di queste telecamere? 16 si trovano installate al Parco di via Dragoni, 48 al Parco della Resistenza, 24 ai Giardini dei Musei e 27 al Parco di via Ribolle. Ma non è tutto. Il Comune infatti al lavoro per implementare la videosorveglianza, con 9 occhi elettronici al Campus universitario e 16 ai Portici. "Stiamo lavorando con Forlì Mobilità Integrata per dotare quelle zone ancora scoperte di capillari sistemi di videosorveglianza, per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini", annuncia il sindaco Gian Luca Zattini. Tra le aree scoperte dai vigili elettronici c'è quella ad esempio del Parco Urbano. Fitta la rete di telecamere anche in altre aree della città, come quelle dei parcheggi. Si sono conclusi i lavori di potenziamento della sicurezza del parcheggio sotterraneo 'Della Barcaccia' e quello di via Manzoni. Occhi elettronici che sono arrivati a coprire Piazza Saffi e zone limitrofe. Il progetto di videosorveglianza urbana riguarda anche il quartiere Razionalista di Forlì, con l'installazione di ben 27 telecamere nella zona compresa tra Piazzale della Vittoria, Parco della Resistenza e Viale della Libertà. Il tutto sarà completato entro ottobre.