Messa in sicurezza e recupero del parco urbano: “Progetto da milioni di euro, non in tempi brevi”

Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del parco urbano “Franco Agosto” travolto dall’alluvione. Ma la riapertura non avverrà in tempi brevi. L’aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi in corso nell’area è arrivata nella seduta del consiglio comunale di lunedì a seguito del question time presentato dal consigliere Federico Morgagni di Forlì e Co., circa il progetto di ripristino e i relativi costi.

“Il parco è stato colpito duramente dagli effetti dell’alluvione con la compromissione di parte ingente del suo patrimonio arboreo e arbustivo - fa notare Morgagni - oltreché dei tappeti erbosi, di una parte degli edifici esistenti, delle strutture ludiche, sportive e viarie e delle stesse recinzioni. Nel consiglio comunale del 26 giugno l’assessore Petetta comunicava che erano in corso ulteriori valutazioni tecniche ma da allora non ci sono stati aggiornamenti, una mancanza di comunicazione che alimenta la preoccupazione dei cittadini forlivesi per un bene comune di inestimabile valore. Non possiamo presentare un question time ogni 15 giorni per avere informazioni”.

Per la rinascita del parco si è attivata anche una raccolta fondi di Corriere della Sera e La7, ed è stato oggetto di un cospicuo contributo, pari a 500 mila euro, grazie alla campagna di solidarietà, denominata "Un aiuto subito - TgLa7 Corriere della Sera", nata con l’idea di “adottare” un luogo particolarmente colpito dall’alluvione.

"Sono tuttora in corso interventi di messa in sicurezza degli impianti, degli edifici presenti, delle aree fruibili e degli impianti sportivi e sono in corso le verifiche fitosanitarie al patrimonio arboreo per definire di danni e gli interventi necessari - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Petetta - e solo a conclusione si potranno valutare con precisione le attività di ricostruzione del parco”. Quanto al progetto di recupero, “è necessario attendere la conclusione delle verifiche per predisporre un progetto di rifunzionalizzazione degli spazi del parco, cogliendo l’occasione di migliorane la fruibilità. Parliamo di interventi da qualche milione di euro - ha concluso - che non si fanno in 20 giorni, le cui tempistiche sono quelle compatibili con la mole di lavoro in carico agli uffici comunali”.