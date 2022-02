Politiche educative, "formazione e qualità dell'ambiente al primo posto": parte il progetto Frattastica

Partirà in questi giorni il processo partecipato che coinvolgerà l'intera comunità di Fratta Terme all'interno del progetto “Frattastica” che è stato presentato lunedì sera nel corso di una partecipata videoconferenza. Questa importante iniziativa è promossa dal Comitato genitori di Fratta Terme e dalla società cooperativa "Casa del Cuculo", con sede proprio a Fratta e che da undici anni lavora sul tema della partecipazione dei cittadini nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche.

Il bando

"Casa del Cuculo" ha vinto il bando indetto dalla regione Emilia-Romagna, classificandosi primo in graduatoria e aggiudicandosi la cifra di 15mila euro che servirà a coinvolgere la cittadinanza e le varie realtà organizzate del territorio. Il progetto vede come partner il Comune di Bertinoro, l’Istituto Comprensivo, "La casa di Heidi" (nido 44 gatti), il Centro per le famiglie di Forlì e l’Ufficio di piano distrettuale, ed è svolto in collaborazione con la Pro Loco di Fratta Terme, l’Asd Calcio Fratta e Around Adventure gruppo che gestisce la piscina, il parco avventura e la palestra di Fratta Terme. I soggetti promotori insieme agli abitanti lavoreranno per immaginare e sperimentare nuove forme di socialità e di mobilità scolastica sostenibile, che valorizzino gli spazi sottoutilizzati, al fine di rafforzare i legami sociali, diminuire l’impatto ambientale e aumentare il piacere di vivere a Fratta Terme.

Un progetto in tre fasi

Si tratta di un disegno importante che si estenderà su tre fasi: innanzitutto una di analisi, in cui sarà distribuito un questionario online diretto all'intera comunità di Fratta, accompagnato dall'organizzazione di varie attività nelle scuole. A marzo, si passerà alla fase della co-progettazione con tre incontri facilitati da , “Itinerari paralleli” a cui tutta la cittadinanza sarà invitata a partecipare. Risulta dunque fondamentale il coinvolgimento di adulti, bambini, scuole e associazioni per creare questo progetto partecipato che ha come finalità, oltre alla creazione di una mobilità scolastica autonoma e sostenibile, anche quella di promuovere il benessere collettivo e la crescita personale degli abitanti di Fratta Terme. Infine la terza fase, che consiste nella creazione di un patto di collaborazione, che vedrà coinvolti i vari soggetti partner che parteciperanno alla realizzazione del processo.

Tra questi, un ruolo di primo piano spetta sicuramente al Comune di Bertinoro, in qualità di ente decisore.

Obiettivi

"Siamo davvero felici che il progetto della "Casa del Cuculo" abbia ottenuto i finanziamenti - afferma il sindaco Gessica Allegni -. Il nostro sostegno sarà totale, per far sì che tutti gli obiettivi prefissati possano essere raggiunti. Accompagneremo il percorso partecipativo, che rispecchia pienamente la linea di questa Amministrazione: mettere al primo posto la formazione, la qualità dell’ambiente in cui vivono e studiano i nostri ragazzi, la costruzione di percorsi di socialità e cittadinanza attiva". Entra nel dettaglio l’assessore alle politiche educative Sara Londrillo: "Il progetto presentato dalla Coop Casa del Cuculo ha obiettivi assolutamente in linea con le politiche educative e di sostenibilità ambientale nelle quali la presente amministrazione crede e si sta attivando. Lavoreremo insieme alla "Casa del Cuculo" affinché il processo partecipato porti risultati concreti e benessere alla comunità di Fratta Terme".