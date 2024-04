Portato via dal covid tre anni, tanta solidarietà nella "Tavolata di beneficienza" in ricordo di Roberto Foschi

Il Bar della Piscina a Meldola ha ospitato sabato scorso "Una Tavolata di beneficienza" in ricordo dell'imprenditore Roberto Foschi, creatore della ditta P.I.2000, scomparso tre anni fa a causa del covid. Ad organizzare l'evento benefico a sostegno del "Progetto Mascotte" dell'Istituto Oncologico Romagnolo presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini sono stati Evergreen e Gli Amici di Roberto con il patrocinio dei Comuni di Meldola, Forlì e Civitella di Romagna.

"È stata una bella giornata all'insegna della solidarietà e della convivialità nel ricordo di una persona molto speciale - le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Oltre ad essere appassionato del suo lavoro, Roberto Foschi era conosciuto da tanti anche per la sua generosità e per il suo altruismo; era un uomo d’altri tempi che non ha mai dimenticato la sua terra, che ha sempre aiutato chi era nel bisogno e Meldola. Un grande ringraziamento a chi ha organizzato questo importante momento di ricordo e beneficenza che ha permesso di raccogliere fondi a sostegno del "Progetto Mascotte"".