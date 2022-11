La chirurgia robotica forlivese fa scuola in tutto il mondo: il professor Claudio Vicini e il dottor Giovanni Cammaroto nel gotha mondiale dei ricercatori

Ci sono anche il professor Claudio Vicini, direttore dell'Otorinolaringoiatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, e il dottor Giovanni Cammaroto, nella "World’s Top 2% Scientists", l’elenco mondiale dei 200mila scienziati con livello più elevato di produttività scientifica, elaborato ogni anno dall’Università di Stanford in collaborazione con Elsevier. "Nell'ultimo biennio, oltre che all'elaborazione di studi convenzionali, ci siamo distinti in particolar modo per quanto concerne la produzione scientifica in ambito robotico - esordisce Vicini -. Si tratta di un riconoscimento di notevole importanza e ci tengo a ringraziare la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha donato il primo robot chirurgico "Leonardo Da Vinci", un patrimonio dell'Ausl Romagna. Quella donazione l'abbiamo trasformata in un importante contributo per la scienza internazionale".

Vicini spiega i vantaggi che derivano dalla chirurgia robotica nell'ambito dell'otorinolaringoiatria: "Siamo riusciti ad abbassare in maniera drastica il livello di invasività e a Forlì abbiamo elaborato una tecnica originale, con pubblicazioni in tutto il mondo. Annualmente vengono svolti nel nostro ambito migliaia di interventi, per quanto concerne le apnee il dato più alto nel globo". La chirurgia robotica transorale (Tors) base-lingua per sindrome da apnea ostruttiva del sonno (Osas), messa a punto dallo stesso professor Vicini, permette al chirurgo di operare attraverso la bocca, evitando di praticare incisioni esterne, operando con una visione, una precisione, una destrezza e un controllo fortemente potenziati a tutto vantaggio di precisione ed efficienza. Il sistema da Vinci utilizzato per la procedura può vantare una visione ingrandita in 3D ad alta definizione e degli speciali strumenti che consentono una mobilità perfino maggiore rispetto a quella del polso umano.

L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria è un punto di riferimento in particolare per quanto riguarda le apnee notturne ostruttive, settore in cui detiene, ora, la leadership mondiale. E lo conferma anche il succedersi di colleghi italiani e stranieri in visita alla struttura del professor Vicini. In passato Vicini ha ricevuto Paul Hoff, otorino dell’Università “S. Joseph” del “Mercy Hospital” di Annarbor, in Michigan (Usa), e il dottor Peter Baptista, otorino dell’Università Clinica di Pamplona, in Spagna, assistendo ad una serie di intervento da sindrome da apnea ostruttiva del sonno (Osas). Tra gli ospiti anche il dottor Rodolfo Lugo Saldana, presidente della Federazione messicana di Otorinolaringoiatria, Isste Hospital (Monterrey, Mexico) e il professor Rafael Moreno, docente alla Facoltà di Medicina dell'Università Autonoma di Nuevo Leon (Uanl), che da tempo collaborano con Vicini e il suo team nell'ambito della roncochirurgia.

Hanno seguito il professor Vicini anche il dottor Muawya Bani Jounes, medico otorinolaringoiatra da Irbid, Giordania, specializzato in chirurgia naso-gola-orecchio dell'adulto e del bambino, ma anche medici specializzandi. Con il professor Pasquale Capaccio, docente associato all'Università di Milano, Vicini ha invece studiato la possibilità di un intervento chirurgico robotico per la rimozione totale della ghiandola sottomascellare. Grazie ai risultati raggiunti in questi anni, l’Intuitive Europe, ditta che produce il Da Vinci, ha in passato siglato un protocollo con l’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Forlì che prevede l’organizzazione, a Forlì, di corsi di proctoring in tale ambito.