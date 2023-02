Pronto soccorso, l'odissea della consigliera comunale: "Nove ore di attesa per una lastra dopo un incidente stradale"

“Sono arrivata al pronto soccorso intorno alle due del pomeriggio e solo alle undici di sera sono stata sottoposta agli accertamenti. Una attesa di nove ore per poter fare una lastra e sono stata dimessa all’una di notte”. A raccontare la vicenda è Letizia Balestra, consigliera comunale di Forlì nelle file della Lega, rimasta vittima di un incidente stradale il 4 febbraio scorso. La sua auto viene sbalzata fuori dalla carreggiata e finisce contro un muro. Sul posto, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, interviene l’ambulanza che la porta al pronto soccorso.

“Quando sono arrivata mi hanno detto che il mio codice non era basso - racconta - mi hanno fatto stendere su una barella e lì sono stata vista dal personale infermieristico che ha fatto tutto il possibile con estrema gentilezza. Poi una lunga, lunghissima attesa prima degli esami. Fortunatamente non ho riportato fratture, ma comunque traumi che mi provocano forti dolori per i quali adesso devo sottopormi a ulteriori accertamenti e cure”. “Ho deciso di dare la mia testimonianza per portare all’attenzione un caso, il mio, che è emblematico di quello che vivono molti altri cittadini - spiega la consigliera - e le criticità di una sanità in sofferenza per la carenza di personale, criticità che ho vissuto in prima persona”.

I tempi di attesa stimati a seconda delle priorità e del codice di arrivo al pronto soccorso, come si legge sul sito dell’Ausl Romagna, sono di 4 ore per il codice bianco (situazione non critica), di 2 ore per il verde (bassa priorità) di 1 ora per il codice azzurro, di 15 minuti per l’arancione (situazione critica) fino all’accesso immediato per il rosso.

“I tempi di attesa sono talmente elevati che non si giustificano rispetto alle priorità che devono essere date - dice Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega e capogruppo in consiglio comunale -. Se, come dice il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori, sono stati tolti i medici dall’automedicalizzata di Meldola per riportarli nel pronto soccorso, le sue intenzioni non combaciano con la realtà. E, a questo proposito, vorremmo sapere se i medici della Mike 42 sono andati a rinforzare il pronto soccorso di Forlì o meno”. “Se, come sostiene Carradori, la sanità è una questione di numeri e di standard qualitativi da mantenere - prosegue Pompignoli - nella realtà accade che i numeri non vengono mantenuti. Col risultato che, non solo non abbiamo gli standard, ma abbiamo una sanità distante dai cittadini”.

Il consigliere torna così sulla decisione - fortemente attaccata anche dai sindaci territorio e confermata in consiglio provinciale - del direttore della Ausl di sopprimere l’automedica di stanza a Meldola, per sopperire alla carenza dei medici di pronto soccorso. “Carradori ha creato più di 70 posizioni apicali e strutture complesse, inserendo personale dirigenziale - continua Pompignoli - senza avere i medici e gli infermieri che possono gestirle. Forse sarebbe meglio preoccuparsi della base più che dei vertici”.

Carenza di medici, ma anche di risorse. “C’è un duplice problema: economico e di personale - prosegue Pompignoli -. In Emilia-Romagna abbiamo un debito di 880 milioni di euro a fronte dei 250 milioni del Veneto, dove la sinergia con il privato riesce ad arginare la mancanza di personale e a garantire maggiori servizi”. “E’ necessario mantenere alta l’attenzione sulla questione dell’Ausl Romagna conclude - in attesa di risposte che ci aspettiamo nel consiglio comunale straordinario dei primi di marzo, nel quale abbiamo chiamato ad essere presenti Carradori e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini”.