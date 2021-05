Pronto Soccorso, il dottor Andrea Fabbri ospite del Tg Leonardo su Rai 3

Il dottor Andrea Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e 118 dell'ospedale di Forlì e direttore del Centro Studi Simeu (Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza) ospite giovedì alle 13,50, del Tg Leonardo, in onda su Rai 3. "Leonardo" è un telegiornale tematico, un'esperienza unica in Europa che coniuga l'attenzione all'attualità del quotidiano con il rigore della documentazione e dell'approfondimento. Tra gli argomenti trattati non solo scienza e tecnologia, ma anche salute, ambiente, economia.

Fabbri parlerà in trasmissione della giornata Internazionale della Medicina di Emergenza e Urgenza, che si tiene oggi. L’iniziativa, nata dalla Società Europea in Medicina di Emergenza (Eusem) e promossa in Italia da Simeu, vuole sostenere la conoscenza e la cultura della Medicina di Emergenza-Urgenza, diffondere la consapevolezza nei cittadini e nelle istituzioni, sull’importanza di avere servizi di Pronto Soccorso efficienti, competenti e ben organizzati, per il grande valore che essi hanno, sulla riduzione della morbilità e mortalità, in situazioni sanitarie di emergenza.