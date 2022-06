Quartiere Razionalista, via i lavori in Piazzale della Vittoria: si restaurano le maestose statue delle tre vittorie alate

Una nuova luce sulle maestose statue delle tre vittorie alate. E' finalmente ai nastri di partenza, dopo il ritardo dovuto alle vicissitudini che il settore dei lavori pubblici ed edilizio sta attraversando, il cantiere di Piazzale della Vittoria. "Si tratta di un intervento che ci sta particolarmente a cuore, perché riguarda il Monumento ai Caduti, uno dei simboli storici ed identitari della nostra città - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini con un post pubblicato su Facebook -. L’imponente obelisco, esempio di grande valore architettonico razionalista, verrà completamente restaurato dalla base alla sua sommità".

Il primo cittadino entra nel dettaglio dell'intervento: "Le grandi fontane poste ai piedi del monumento verranno riattivate, le lampade lì collocate accese e puntate verso l’alto, così come quelle delle due cappelle votive. Le Vittorie Alate verranno smontate e collocate momentaneamente a terra per renderle visibili al pubblico in una sorta di "restauro a cielo aperto"". Contemporaneamente, prosegue il sindaco, "procede a ritmi serrati la sostituzione di tutti i lampioni di Piazzale della Vittoria in un’ottica di valorizzazione armonica e complessiva di tutto il monumento".

Piazzale della Vittoria sarà quindi al centro della scena forlivese, in un progetto di riqualificazione del quartiere razionalista presentato un anno fa dall’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani. Il cantiere, garantisce Zattini, è stato affidato a un’équipe di grandi professionisti, diretta dall’architetto Giancarlo Gatta. Per questo progetto sono stati stanziati dal comune 550mila euro. Il direttore dei lavori sarà l’ingegnere Gianluca Foca, che affiancherà Gatta, specializzato in restauro del primo novecento. Durante tutto il restauro delle statue sarà possibile per la cittadinanza assistere ai lavori, avvicinarsi e vedere da vicino le opere. Per l'occasione si procederà anche ad un ulteriore intervento di manutenzione della statua di "Icaro".