Sanità, nuovi numeri telefonici per contattare l'Endocrinologia del "Morgagni-Pierantoni"

Cambia il numero di telefono per contattare la segreteria dell'accettazione dell’Endocrinologia dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Da lunedì 5 settembre il nuovo contatto sarà lo 0543-731316. Resterà invece invariato il numero per contattare il day service, 0543-735232, mentre per gli ambulatori endocrinologici resterà invariato il numero 0543/735233, cui andranno aggiunti il 731314 e il 731315.