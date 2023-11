Sciopero generale, la Uil: "Salvini e la Commissione di Garanzia a gamba tesa. La Cisl? E' dal 2014 che si sfila"

Cgil e Uil sul piede di guerra. Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena ed Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì, insieme a Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena, uniti nella battaglia contro la legge di bilancio varata dal governo. I due sindacati, 'orfani' della Cisl, vanno avanti sulla strada dello sciopero generale, spalmato su due giornate, venerdì 17 e venerdì 24 novembre. Molto battagliero Imolesi (Uil Forlì) che definisce l'intervento della Commissione di Garanzia "un intervento a gamba tesa. Paventando una questione costituzionale, la Commissione di Garanzia entra nel merito di questo sciopero, ed è una entrata a gamba tesa per ragioni solamente politiche".

"Si interviene a piedi pari - ha detto Imolesi - perché non si ha il coraggio di trovare le risorse per rinnovare i contratti dei lavoratori. Non si vuole parlare di salari, di pensioni, di fisco". Sulla tassazione degli extra-profitti delle banche: "Il governo sembrava un leone, poi ha aperto la bocca e fatto 'miao'. Questo governo fa la voce grossa con i pensionati e liscia il pelo alle banche".

Ha rincarato la dose Manzelli: "Non andiamo in piazza per capriccio o per allungare il weekend come ha detto qualcuno, questa legge di bilancio non dà nessuna risposta contro il lavoro precario. Viene fatta una manovra in deficit che scarica tutto sulle spalle delle generazioni future. La sanità pubblica viene svuotata dalle scelte del governo con una erosione costante e continua degli investimenti". Altro capitolo dolente quello degli infortuni sul lavoro: "Io li chiamo incidenti di lavoro - incalza Manzelli - a Cesena abbiamo avuto due morti sul lavoro in poche ore. Gli organi preposti non hanno le risorse per essere messi in condizione di fare i controlli".

"In questa legge di bilancio - ha concluso il segretario cesenate della Uil - vengono venduti dei miglioramenti ma la Legge Fornero sulle pensioni viene addirittura peggiorata". "I contratti precari dovrebbero costare di più rispetto a quelli a tempo indeterminato, come avviene in Spagna", ha chiosato Imolesi, segretario forlivese della Uil che non risparmia una frecciata alla Cisl: "Si è sfilata dallo sciopero del 2022 ma in realtà è dal 2014 che si sfila da questo tipo di mobilitazione".