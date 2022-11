Forte scossa di terremoto, paura in Romagna: magnitudo 5.7 ed una lunga oscillazione

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita mercoledì mattina intorno alle 7.07 sulla Romagna. Si è trattato di un movimento ondulatorio durato una decina di secondi. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indicato una magnitudo di 5.7 Richter, con epicentro nella costa marchigiana pesarese, 31 chilometri a nord-est di Fano, con un ipocentro a soli 8 chilometri di profondità.

TERREMOTO NELLE MARCHE - Tutti gli aggiornamenti, da AnconaToday

Sono seguite diverse repliche, le più intense di magnitudo 4.0, 3.1 e 3.4 rispettivamente alle 7.12, 7.15 e 7.16. La scossa principale è stata avvertita su buona parte d'Italia, anche a Roma, Firenze e Bologna. Tantissime le testimonianze sui social, ad evidenziare la durata piuttosto prolungata del movimento della terra. "Non smetteva più", il commento che va per la maggiore. Migliaia i tweet in pochi minuti. "Un meraviglioso buongiorno con il terremoto", c'è chi prova ad ironizzare.

Nella provincia di Forlì-Cesena non segnalano danni a cose o persone. Alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è giunta qualche chiamata al 115, ma solo per richiedere informazioni sull'entità del terremoto. Non sono stati svolte attività di sopralluogo. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale sulla linea adriatica tra Rimini e Varano, Falconara e Jesi, Gatteo e Cesenatico, per verifiche sui binari. Nel Forlivese è ancora vivo nella memoria lo sciame sismico dello scorso luglio, quando ci fu una lunga serie di scosse, la più intensa di magnitudo 3.2 Richter.