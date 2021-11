Si avvicina l'inverno, approvato il "Piano neve": un impegno da oltre 200mila euro

Approvato il "Piano neve" di Forlì per l'inverno 2021-2022. Il servizio è predisposto dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) e dal Consorzio Imprese Romagnole ed Emmea Trade & Service srl di Forlimpopoli (FC), appaltatore dei "lavori di manutenzione infrastrutture stradali e servizi connessi". E' prevista una spesa di 210mila euro, 43.333,33 euro per il 2021 e 166.666, 67 per il 2022.

Nella memoria dei forlivesi è ancora forte il ricordo del "nevone" del febbraio del 2012. E nella determina viene specificato che potrebbe esserci un'eventuale maggiore spesa a copertura dei costi qualora fosse necessario al verificarsi di nevicate eccedenti gli eventi di lieve entità. Lo scorso inverno la bianca non ha mancato l'appuntamento con la città, ma senza disagi. Fenomeni sporadici, il 10 e 17 gennaio, e spesso mista a pioggia. L'unica vera imbiancata c'è stata il 13 febbraio, con un deposito di pochi centimetri al suolo.