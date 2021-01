Siringhe nel parcheggio e rifiuti abbandonati in strada, Alea dà seguito alla segnalazioni

Alea interviene per dare seguito alle richieste e alle segnalazioni giunte a ForlìToday. In particolare ha destato preoccupazione il ritrovamento di siringhe nel parcheggio dell'Argine. Alla cittadina segnalante comunica Alea: “La pulizia del Parcheggio dell’Argine viene effettuata ogni venerdì con spazzamento misto (meccanico tramite macchina e manuale con operatore a terra); la scorsa settimana l’intervento è stato anticipato a mercoledì 30 dicembre causa festività. I cestini della zona vengono svuotati invece due volte alla settimana. Alea Ambiente ringrazia l’utente per il senso civico mostrato, anche nel “mettere in sicurezza” i rifiuti”.

Alea risponde anche a Federico che lamentava degrado e inciviltà nella zona di Grisignano. “Per rimuovere i rifiuti abbandonati in zona Grisignano, è stato predisposto un intervento straordinario di pulizia per la giornata di oggi, lunedì 4 gennaio. Si tratta di un luogo che Alea Ambiente monitora ormai quotidianamente, visti i continui episodi di abbandono”, spiega Alea. Stessa protesta per rifiuti lasciati per strada in via Annibale Gatti. “I cestini segnalati in via Malmerendi sono stati svuotati regolarmente sabato scorso, 2 gennaio; vista la segnalazione, sono stati controllati comunque anche nella giornata odierna. Si tratta di una zona già oggetto di controlli congiunti con la Polizia Locale, che si continuerà a monitorare”, è quanto comunica Alea al segnalante.

Conclude la nota di Alea Ambiente: “Si ringrazia tutti gli utenti per le loro segnalazioni e si ricorda che è sempre possibile utilizzare a tal proposito anche l’apposita App, che consente di comunicare direttamente con il servizio operativo della società, accorciando quindi ulteriormente i tempi di intervento”.