Storie di pronto soccorso raccolte in un docu-film: anche l'esperienza di Forlì col dottor Andrea Fabbri

Il dottor Andrea Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e 118 dell'ospedale di Forlì e direttore del Centro Studi Simeu tra i protagonisti dello Speciale del Tg 1 andato in onda domenica sera. "Ogni 90 secondi - Storie di Pronto Soccorso fra emergenza e urgenza" è il titolo del docu-film messo in onda realizzato da Simeu per sensibilizzare la popolazione sul vissuto di quanti hanno vissuto in prima linea la lotta contro il Covid.

"I numeri raccontano che ogni anno un terzo della popolazione italiana passa da un pronto soccorso - viene rimarcato -. Prima della pandemia in Italia si registrava un'emergenza ogni 90 secondi". Nel docufilm "Ogni 90 secondi", la Società italiana di Medicina di emergenza e urgenza ha raccolto testimonianze di medici ed infermieri che raccontano il pronto soccorso come luogo di diagnosi e cura, in un momento storico unico, ormai lungo due anni. La pandemia da Covid-19 e la crisi sanitaria hanno coinvolto da subito, in prima linea, tutti i professionisti dell'emergenza-urgenza e del 118, portandoli a lavorare anche in condizioni estreme.

Il docufilm racconta cosa è successo, cosa si è imparato, il coinvolgimento umano, lo sforzo che è stato compiuto, il ruolo determinante anche per la tenuta dell'intero Sistema Sanitario per la delicata posizione tra la medicina del territorio e la struttura ospedaliera. L'insostituibilità del servizio aperto sempre, per tutti, oltre la pandemia. Questo il link per la visione: https://www.raiplay.it/video/2022/03/Speciale-Tg1-5a33fcb5-b508-40f0-a63e-012e3305a654.html.