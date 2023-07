Dopo una lunga attesa si riaccende una delle più grandi vetrine nel cuore del centro storico

Dopo una lunga attesa, durata poco meno di otto mesi, sabato mattina torna a illuminarsi la vetrina di Terranova, marchio di abbigliamento in via delle Torri, in pieno centro storico. Un’apertura a dir poco “travagliata”, annunciata la prima volta nel mese di dicembre dello scorso anno e poi rimandata per mesi a causa di problemi e ritardi tecnici legati agli impianti antincendio del negozio.

Terranova, uno dei punti vendita più frequentati nella via dello shopping forlivese, aveva chiuso i battenti alla fine del 2019 e l’annuncio della riapertura aveva generato molta attesa, anche come segnale positivo dopo le tante saracinesche abbassate in centro storico.

Dopo il primo annuncio di dicembre, era stata successivamente ipotizzata l’apertura nel mese di aprile, anche questa andata a vuoto, tanto che il project manager del marchio l’aveva definita “una vera odissea” a causa dei ritardi legati ad un impianto antincendio e alle relative pratiche per gli allacci. Ritardi che hanno generato anche perdite economiche per il marchio dal momento che il negozio era stato allestito con la merce pronta per la stagione invernale, rimasta inutilizzata e rispedita al mittente. Non solo. La vetrina di via delle Torri era stata anche imbrattata con scritte che facevano ironia sul procrastinarsi dell'apertura.

Ma questa sembra la volta buona. “Abbiamo avuto in questi giorni il rilascio delle licenze commerciali - spiega Marco Troccoli, responsabile commerciale del punto vendita - e possiamo finalmente aprire per la stagione estiva”. Dopo il restyling degli spazi di vendita su due piani, con un nuovo arredamento e un nuovo impianto di illuminazione, nel negozio di abbigliamento informale per uomo donna e bambino, lavoreranno circa otto persone.