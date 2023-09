Terremoto, anziana cade durante l'evacuazione della casa di riposo e muore: indagano i carabinieri

Un decesso si è verificato nel corso dell'evacuazione di una casa di riposo di Modigliana, avvenuto nell'immediatezza della scossa, per mettere in sicurezza gli ospiti e poter controllare la struttura, che non avrebbe riportato gravi lesioni secondo quanto spiegato dal Comune. Secondo quanto emerge, nel corso di quest'operazione un'anziana ospite, 91 anni, non deambulante in modo autonomo sarebbe accidentalmente caduta dalla sedia a rotelle su cui si trovava, durante lo spostamento assieme ad un operatore. Sarebbe bastata la caduta dalla sedia a rotelle per causarle la morte, forse per aver battuto la testa. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri di Modigliana, per ricostruire quanto accaduto.

Anche il sindaco Jader Dardi sta facendo verifiche sull'episodio, che intanto relaziona sull'evacuazione dell'altra casa di riposo del paese, non coinvolta nel caso del decesso: "Gli ospiti della casa di riposo Madonna del Cantone, una trentina, sono stati trasferiti in via precauzionale nel giardino - spiega il primo cittadino -. L’edificio non presenta lesioni gravi. Verranno riportati all’interno della struttura appena possibile. Poi ci saranno sopralluoghi nelle scuole e in Municipio, ma ho chiesto che vengano fatte verifiche anche nella Casa della salute. Dai primi sopralluoghi visivi comunque non appaiono cedimenti strutturali. Ci stiamo attrezzando per allestire nel palazzetto dello sport e nei tendoni del tennis le brandine per la notte". Non vi sono state evacuazioni.