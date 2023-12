Tumori della pelle, l'iniziativa di prevenzione: "Il sole per amico" entra nelle scuole

Uno strumento utile per sensibilizzare, partendo dalle scuole, sulla corretta esposizione alle radiazioni ultraviolette del sole. Irst “Dino Amadori” Irccs e Istituto Oncologico Romagnolo - Ior aderiscono alla campagna nazionale “Il Sole per Amico: impariamo a proteggere la pelle” dove è integrata la piattaforma multimediale “Il Sole per Amico for Young”, sviluppata dal professor Ignazio Stanganelli, professore associato di Dermatologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e direttore della Skin Cancer Unit Irst.

La campagna educazionale per l’anno scolastico 2023/2024 è promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Intergruppo Melanoma Italiano (IMI). La nuova piattaforma è rivolta principalmente agli insegnanti e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il programma educativo è caratterizzato da un percorso formativo che include contenuti scientifici dedicati, uno spazio interattivo “Digital Game” dove gli studenti e gli insegnanti si possono cimentare nel riconoscimento di una macchia sospetta ed un’area di “Peer Education”, che rappresenta una biblioteca virtuale dove verranno inclusi i lavori prodotti dai ragazzi.

Questo programma si aggiunge alla campagna di sensibilizzazione già operativa per le scuole elementari e inclusa nella piattaforma multimediale “Sole per amico for Kids”. L'obiettivo è di contribuire ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia naturali (raggi solari) che artificiali (lampade e lettini solari) e informare non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie. La campagna il “Sole per amico: impariamo a conoscere la pelle” vede come protagonisti in prima persona i ragazzi che si trasformano in animatori di formazione attraverso la produzione di brevi cortometraggi in grado di interpretare la prevenzione primaria e secondaria dei tumori della pelle, che rappresentano i tumori maligni più frequenti nella popolazione caucasica.

Questo progetto di educazione alla salute e corretti stili di vita si colloca nel programma che Ior, insieme a Irst, promuove da anni nel mondo della scuola, contribuendo in maniera importante alla prevenzione dei tumori della pelle in Romagna con il progetto “Salviamo la Pelle” e successivamente “Good Sun Good Skin”. Il professor Stanganelli, che è anche membro della Commissione paritetica del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito sul progetto di prevenzione dermatologica, da decenni collabora con lo Ior sul tema della prevenzione nelle scuole e da questa attività ha tratto i contenuti scientifici ed iconografici che sono stati inseriti nelle due piattaforme “Sole per Amico for Kids e for Young”.