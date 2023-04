"Uniti contro il cancro": un libro e tre tappe nel territorio per presentare la nuova Rete Oncologica ed Emato-oncologica

Un libro, “Uniti contro il cancro”, curato e realizzato dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute per illustrare attraverso le parole degli esperti come funziona la Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna. Il nuovo modello organizzativo messo a punto dalla Regione ha l’obiettivo di essere sempre più vicini al paziente e garantire i migliori livelli di cure, assistenza e servizi per le persone ammalate di tumore, attraverso l’integrazione sempre più stretta tra l’ospedale e il territorio. Oncologia di prossimità, telemedicina e ricerca sono alcuni dei punti di forza della Rete, le cui Linee di indirizzo sono state approvate dalla Giunta regionale lo scorso gennaio.

A pochi mesi dal suo avvio, prosegue l’impegno della Regione per presentare a cittadini e istituzioni la Rete Oncologica ed Emato-oncologica, che fa compiere un ulteriore passo avanti alla sanità pubblica dell’Emilia-Romagna. Oltre alla pubblicazione sono in programma tre incontri sul territorio, tutti alle ore 21: a Meldola, al Teatro Dragoni venerdì 14 aprile, e poi mercoledì 10 maggio al Mast di Bologna e giovedì 25 maggio al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia.

“La Rete Oncologica ed Emato-oncologica regionale - sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - è un’opportunità per la nostra sanità perché nasce in una realtà dotata di Oncologie ed Ematologie strutturate e organizzate, che già rappresentano un’eccellenza. Ma con questo modello facciamo fare alla nostra sanità un ulteriore passo avanti, continuando a garantire in maniera universalistica ed equa sia un’assistenza di alta complessità, con elevate competenze e impatto tecnologico, sia un’assistenza prossima al domicilio del paziente. Ed è proprio questo che vogliamo: portare le cure, alle stesse condizioni di efficacia e sicurezza, nelle Case o negli Ospedali di comunità, fino all’abitazione del malato”.

“Quella contro il cancro - aggiunge l’assessore alla Salute, Raffaele Donini - è una battaglia che la sanità regionale continua a ritenere prioritaria e che vogliamo portare avanti con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Per questo con la Rete Oncologica ed Emato-oncologica regionale inizia una ‘nuova era’, in cui diamo sostanza, oltre che forma, ad un paradigma innovativo per il nostro servizio sanitario regionale: quello in cui la cura e l’assistenza vengono integrate tra l’ospedale e il territorio”. Il volume - che sarà disponibile per i cittadini sul portale della Rete - contiene molti contributi degli esperti e dei protagonisti della stessa Rete, a partire dagli oncologi e dagli ematologi delle strutture regionali che ne spiegano il funzionamento, gli obiettivi e i punti di forza.