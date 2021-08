Vaccini 12-19 anni, accesso libero all'hub della Fiera: solo in otto senza prenotazioni

Sono stati novanta i ragazzi fra i 12-19 anni che si sono vaccinati all'Hub della fiera di Forlì, di questi otto non prenotati, nel primo giorno di libero accesso a questa fascia d'età come indicato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Andrea Galeotti, responsabile per la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Ausl Romagna sezione di Forlì ha suggerito comunque ai ragazzi e ai familiari di minorenni di prenotare l'iniezione in modo tale da presentarsi sul posto all'orario indicato, limitando i tempi d'attesa. Secondo i numeri forniti mercoledì scorso dall'Ausl Romagna, Forlì è seconda dietro Ravenna per percentuale di adolescenti nella fascia tra i 12-19 che hanno ricevuto la prima dose, 49% contro il 48%, mentre hanno completato il ciclo vaccinale il 30% dei giovani (in Romagna la percentuale è del 26%).

A Ferragosto sono state 420 le dosi somministrate, il giorno prima 741. Complici le vacanze estive, in questi ultimi giorni si è registrato un rallentamento nelle prenotazioni. "Siamo a cavallo tra le 700 e le 800 somministrazioni giornaliere, metà del potenziale che possiamo garantire - ha spiegato Galeotti a ForlìToday in un'intervista rilasciata nella domenica di Ferragosto -. Abbiamo percepito una maggior responsabilità rispetto agli territori, ma i numeri non sono ancora sufficienti. Non è stata ancora raggiunta la copertura percentuale necessaria per vivere tranquilli". Quindi un consiglio in vista dell'avvicinarsi della prima campanella di lunedì 13 settembre: "E' meglio vaccinarsi ora e non aspettare l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Col rischio di dover gestire duemila somministrazioni al giorno".