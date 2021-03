Viale della Libertà, assegnati i lavori di riqualificazione: progetto da un milione di euro

Sono stati affidati in questi giorni i lavori di riqualificazione di viale della Libertà relativi al Primo lotto, la cui durata preventivata è di 12 mesi a decorrere dalla prossima primavera. "A dispetto di chi ci ha accusati, e continua ad accusarci, di immobilismo e mancanza di progettualità, dopo la presentazione del secondo chiostro del San Domenico, l’avvio dei lavori alla palazzina “Ex Ramilli” e l’imminente realizzazione della rotatoria di Viale Corridoni e viale Bolognesi, i nostri uffici hanno assegnato in questi giorni i lavori di riqualificazione e restyling di Viale della Libertà", afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani, che parla di "un progetto che si inserisce in un contesto più ampio e strategico di valorizzazione e risanamento del quartiere razionalista che, appunto, parte dal recupero dell’imponente viale, realizzato nel 1927 ed inaugurato il 30 ottobre dello stesso anno".

Cicognani spiega che si tratta di "interventi urgenti ed indifferibili in virtù dell’importanza storica dell’opera e perché Viale della Libertà rappresenta per i forlivesi un forte e significativo elemento di orgoglio, di grande innovazione, modernità e rinascita. Si tratta nello specifico, di lavori stradali riguardanti la riqualificazione di tutte le aiuole alberate, del controviale e dei marciapiedi lato centro storico e lato Ex-Gil, compresa la predisposizione di tutta l’illuminazione del viale e di quella monumentale". "Il restauro e il risanamento conservativo del viale - conclude - è sempre stato uno dei maggiori propositi delle varie Amministrazioni che si sono succedute alla guida della nostra città; proposito che si è sempre arenato di fronte all’imponenza dell’opera. Dunque, non può che rappresentare una nota d’orgoglio per questa Giunta l’affidamento e l’imminente avvio dei lavori relativi al primo lotto a cui faranno seguito quelli del secondo stralcio per restituire infine al nostro viale il suo intrinseco e prezioso valore storico".