"Crisi gravissima per piccole e medie imprese", le associazioni di categoria incontrano il Prefetto

Le associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio del territorio forlivese (Confartigianato, Cna, Confesercenti e Confcommercio) hanno avuto un colloquio in videoconferenza col prefetto Antonio Corona, per rappresentare lo stato di grande difficoltà e disagio che caratterizza in modo drammatico i settori interessati dal recente Dpcm. "Il prefetto ha caldamente invitato le associazioni a richiamare i nostri associati ad una particolare attenzione nel rispettare le disposizioni previste dal Decreto, pur comprendendo la situazione di difficoltà che esse stanno vivendo", spiegano Luca Morigi, Mauro Lazzarini, Roberto Vignatelli e Lorenzo Zanotti, rispettivamente presidenti di Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Cna Forlì-Cesena.

"Le associazioni hanno rappresentato la gravissima crisi economica attraversata da tante piccole e medie imprese, che le espone pericolosamente al rischio di piegarsi a forme di prestiti rilasciati fuori dalla legalità, con il rischio di demolire rapidamente quella tipologia di imprese ed imprenditori che hanno sempre costituito la forza e la specificità di questo territorio - continuano Morigi, Lazzarini, Vignatelli e Zanotti -. L'ultimo provvedimento legislativo contribuisce ad acuire lo stato di tensione crescente nelle categorie, ma da tutti è stato condivisa la necessità di impegnarci assieme, anche con i sindaci del territorio, per difendere la tenuta sociale delle nostre comunità. Le associazioni manterranno una costante linea di informazione e contatto con la Prefettura per garantire tutti gli interventi necessari".