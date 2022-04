Celebrazioni del 25 aprile, a Bertinoro una "camminata della Resistenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

“Quest’anno a Bertinoro celebreremo il 25 Aprile con una "camminata della Resistenza" attraverso luoghi storici e simbolici del nostro territorio Comunale. Vogliamo rendere onore ai partigiani, a partire da quelli bertinoresi, che scelsero la via della ribellione alla dittatura. Partiremo alle 15:30 di Lunedì proprio dal Monumento dei 5 martiri, trucidati per rappresaglia dai fascisti il 1 maggio del 1944. Tra gli altri luoghi che toccheremo, nell'ambito di circa 8 km di passeggiata, ci saranno il terrazzo della Resistenza e Piazza della Libertà, dove si trovano le lapidi in memoria dei caduti nella lotta di liberazione. Ad accompagnarci saranno Giancarlo Dini di Dire Fare e Mirella Minghetti di ANPI. Colgo l'occasione, dati i biechi e incivili attacchi di cui proprio ANPI è stata vittima in questi giorni, per respingerli con forza, rimarcando la vicinanza all’associazione, mia e di tutta l’amministrazione Comunale. Viva l’ANPI, viva il 25 Aprile!”

Il sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni