L'edizione "Dei Parchi": conto alla rovescia per la decima Diabetes Marathon tra i giardini più belli di Forlì

Ai blocchi di partenza la decima edizione di Diabetes Marathon, l’edizione “Dei Parchi”, che vedrà protagonista domenica la città di Forlì, la prevenzione e la solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete. La partenza è prevista per le ore 9.30 da Piazza Saffi e i percorsi di 10 e 6,5 chilometri sono adatti ad atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie, e attraverseranno i parchi e i giardini più belli di Forlì.

Il primo parco sarà dopo il chilometri ed è il Parco della Resistenza. Il parco fu progettato nel 1816 dall'architetto L. Mirri, con un’impronta architettonica illuminista, ma negli anni fu più volte restaurato. Negli anni settanta il giardino fu ampliato fino a Viale Spazzoli. Oggi, la parte del giardino adiacente al Viale presenta al centro un laghetto dove è possibile ammirare numerose specie di anatre, cigni e pesci. Dopo il chilometro 3 accoglierà i partecipanti il Parco delle Stagioni, piccolo polmone verde per Forlì. Tra il chilometro 4 e il chilometro 5 si attraverserà il Parco Incontro, un posto quasi magico nascosto tra le vie di Forlì per incontrare i Giardini Silver Sirotti. Nel cuore di Forlì, dopo il chilometro 5 e a ridosso del chilometro 8, sarà il Parco Franco Agosto a fare da scenario a Diabetes Marathon. E' il principale parco urbano di Forlì che si estende su una superficie di oltre 20 ettari. Presenta un piccolo lago e numerosi canali artificiali attraversati da ponticelli.

Partenza e arrivo dell’evento sarà Piazza Saffi, il salotto della città, che si colorerà delle magliette e dei sorrisi dei partecipanti all’evento. Per ogni iscritto all’evento verrà consegnata una maglietta simbolo dell’evento, un pacco gara con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro, oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. L’iscrizione servirà a sostenere i progetti dell'Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione. Quest’anno inoltre, per far percepire ulteriormente la forza che ognuno di noi ha per realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno è stata avviata la campagna di raccolta fondi “Moltiplicatori d’amore” che permette a chiunque di farsi portavoce della causa e diventare fundraiser per ogni bambino e adulto con diabete della Romagna. Tra i personal fundraiser “Moltiplicatori d’amore”, gli amici Silvia Baldassarri, Thomas Bandini, Roberto Durante, Luca Mancini e Alessandra Bianchi e Donatella Baiardi.

Per chi non si è preiscritto all’evento sarà possibile iscriversi presso il Chiostro di S.Mercuriale in Piazza A.Saffi a Forlì sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e la mattina della gara dalle 7,30 alle 9. Sempre al Chiostro di San Mercuriale i volontari dell’associazione consegneranno le magliette e i pacchi gara. Info e regolamento www.diabetesmarathon.it. Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni e delle aziende amiche in particolare: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Jingold, Martini Alimentare, Technogym e Wellness Foundation, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Photosì, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente e Forlifarma.