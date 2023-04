Tour de France a Forlì, la possibilità c'è: "Al lavoro per un traguardo volante da dedicare a Baldini"

E' "comprensibile e auspicabile” la proposta avanzata dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, di “dedicare un passaggio alla memoria di Ercole Baldini”. Così il capo della segreteria politica di Bonaccini, Gian Maria Manghi, nel corso della discussione di giovedì mattina in commissione “Cultura e Sport” del progetto di legge della giunta per organizzare l’accoglienza del “Tour de France 2024” e per disciplinare i rapporti fra i soggetti pubblici promotori del “Grand départ”.

IL TOUR DE FRANCE IN ROMAGNA - Dove transiterà la Grande Boucle

Nello specifico, Manghi ha parlato della possibilità, se condivisa dagli organizzatori, di organizzare “un traguardo volante o un traguardo a punti nel suo territorio natale” e ha ribadito che ci “possono essere le condizioni affinché la città di Forlì ed Ercole Baldini abbiano un loro spazio nel Tour de France”. Manghi, che ha ricordato più volte l’iniziativa del consigliere regionale della Lega su questo fronte illustrata durante l’ultima manovra di assestamento, ha aperto dunque la strada alla definizione di "un momento del Tour in onore e memoria del grande campione del ciclismo romagnolo Ercole Baldini".

TOUR NEL 2024 - Tutte le notizie

Pompignoli si è detto “molto soddisfatto, perché Ercole Baldini ha fatto conoscere Forlì e tutta la Romagna all’Italia intera e al mondo, partecipando alle principali manifestazioni ciclistiche nazionali ed internazionali, riuscendo a trasmettere, in particolare ai più giovani, l’importanza dei valori alti dello sport e della responsabilità civica. Voglio ringraziare Manghi della grande disponibilità dimostrata. Sono certo che l’Amministrazione comunale di Forlì sarà a completa disposizione degli organizzatori del Tour per rendere concreta questa apertura".

“La Regione dia seguito alla proposta della Lega di dedicare all’indimenticato ciclista Ercole Baldini, nativo di Forlì e vincitore di una tappa del Tour, deceduto pochi mesi fa, un traguardo intergiro", interviene il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, relatore di minoranza del progetto di legge sulla partecipazione al Tour de France, caldeggiando la Giunta a ricordare “Il Treno di Forlì”, unico ciclista nella storia ad avere vinto una medaglia d’oro olimpica, un campionato mondiale ed un Grande Giro. Una sollecitazione accolta dal sottosegretario Manghi, che ha definito “auspicabile” un passaggio della corsa in memoria di Baldini da proporre e condividere con l’organizzatore.

“Sarebbe importante che si riuscisse a dedicare alla sua memoria un momento sportivo durante il tour nella nostra regione così come si è deciso di fare per l’indimenticabile Marco Pantani. Nel 2024 saranno passati 20 anni dalla tragica morte del “Pirata” di Cesenatico e il suo mito intramontabile, che ancora oggi appassiona tutti noi, sarà celebrato partendo proprio dalla sua città natale dove risiede ancora oggi la sua famiglia. Questa partenza di tappa sono certo sarà il momento più emozionante di tutto il tour per la carica emotiva che scatena il suo ricordo in tutte le persone che conoscono la sua storia”, aggiunge l’esponente del Carroccio.

Liverani ha inoltre puntato i fari sul tema sicurezza: “Fondamentale per la salvaguardia degli atleti che le strade siano in condizioni perfette. Anche se per procedere alla manutenzione del manto stradale non dovrebbe esserci bisogno di un evento sportivo. L’Amaury Sport Organisation (ASO), che si occupa dell’organizzazione del Tour e numerosi eventi sportivi di grande prestigio, sappiamo essere sempre all’avanguardia anche in tema di sicurezza: la loro gestione è conosciuta in tutto il mondo e spesso ricalcata. Ci troviamo quindi di fronte a un’occasione importante per implementare le nostre conoscenze in tema di sicurezza e suggerirle poi ai soggetti coinvolti in altre manifestazioni sul territorio”.