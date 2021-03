Borghi in Festival, il progetto "La Romagna Toscana" cerca sponsor: appello alle imprese e fondazioni

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in qualità di capofila del progetto "Borghi in Festival" presentato al Ministero della Cultura e dei Beni Culturali dai 14 Comuni aderenti alla Fondazione, ricerca sponsor del territorio che aiutino a sostenere l’ambizioso progetto "La Romagna Toscana – Terra di racconti in Festival". "E’ stato infatti pubblicato l’avviso di sponsorizzazione che consente alle imprese, anche individuali, alle società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, di sostenere la manifestazione – che avrà rilievo nazionale – attraverso una erogazione economica o mediante fornitura di beni, servizi o altre utilità", spiega il sindaco Marianna Tonellato.

"Per l’impresa, la sponsorizzazione ha un duplice vantaggio: la deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di pubblicità, come confermato dal disposto della risoluzione ministeriale numero 9/204 del 17/6/92; nonché la promozione della propria attività e impresa attraverso un canale di grande evidenza pubblica e mediatica - prosegue il primo cittadino -. Difatti, a seconda dell’importo sponsorizzato, verrà concordata con l'Amministrazione Comunale la presenza dello sponsor nel materiale promozionale, conferenze stampa, rassegna stampa e tutta la campagna di comunicazione dedicata all'evento stesso, in base a quanto concesso dallo sponsor stesso".

"Il Festival verrà realizzato principalmente a Castrocaro Terme e Terra del Sole, quale centro di coordinamento del territorio della Romagna Toscana, attraverso un forum sul Turismo per confrontarsi e tracciare scenari e strategie sul futuro del Turismo, e verrà declinato nei vari Comuni aderenti con attività, eventi, convegni, esposizioni, laboratori, ecc, secondo il principio di sostenibilità territoriale, eco-sostenibilità, turismo lento", conclude il sindaco. I Comuni aderenti sono Bagno di Romagna, Verghereto, Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, e chiaramente Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale del Comune termale (https://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8267) e sui siti dei Comuni aderenti.