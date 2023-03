Concorso Art Bonus, battute città come Roma e Napoli: l'Ex Gil vola in finale ed è primo in Emilia Romagna

Con 6675 voti, il progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’Ex Gil conquista la quarta posizione in classifica e accede di diritto alla fase conclusiva del concorso Art Bonus 2023. Si è chiusa infatti da poche ore la seconda eliminatoria del concorso promosso dal Ministero della Cultura per gratificare mecenati e beneficiari che insieme rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. L’Ex Gil, in corsa nella categoria “Beni e luoghi della cultura”, è risultato il più votato in Emilia Romagna, a un soffio dal podio a livello nazionale.



La soddisfazione, per questo importante traguardo, si percepisce nelle parole del sindaco Gian Luca Zattini: "L'attesa per la telefonata del Ministero era davvero tanta. Quando poi è arrivata, alla gioia di tutta l’Amministrazione comunale si è unita l’emozione per un risultato mai raggiunto prima, unico in Emilia Romagna. Grazie a tutte quelle persone che hanno votato il progetto dell’Ex Gil permettendoci di rientrare tra i 6 più votati a livello nazionale. Grazie per il sostegno e la fiducia. Grazie a tutti i funzionari, tecnici e dipendenti del nostro Comune che hanno reso possibile, con il proprio lavoro, il riconoscimento pubblico di questo importante progetto. Grazie ai tantissimi mecenati che hanno donato e continuano a donare. Grazie alla città di Forlì, custode di un patrimonio artistico e architettonico che non teme rivali"

Per Melandri, assessore alla cultura e pioniere dell’Art Bonus a Forlì, “aver sconfitto città capoluogo come Firenze, Siracusa, Perugia, Roma e Napoli è un’emozione davvero indescrivibile, che toglie il fiato. Questa è una vittoria della città, proprio come il progetto dell’Ex Gil. Ogni voto è stato un atto d’amore, un gesto di fiducia nei confronti di un progetto che ambisce ad essere unico e straordinario e che per certi aspetti già lo è. Con la conclusione della seconda fase e il raggiungimento del quarto posto, di fatto abbiamo già staccato il biglietto per la cerimonia di premiazione del 15 aprile a Roma. In quell’occasione, infatti, i 12 progetti finalisti saranno così suddivisi: 6 per la categoria “Beni e luoghi della cultura” e 6 per la categoria “Spettacolo”. I voti ottenuti da ciascun progetto sui social saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma Art Bonus. La somma di questi voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria.”

Fase finale: come funziona?

Dalle ore 12 del 15 marzo fino alle 12 del 30 marzo i primi 12 progetti con il maggior numero di voti sulla piattaforma parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus. I 12 progetti finalisti saranno così suddivisi: 6 per la categoria “Beni e luoghi della cultura” + 6 per la categoria “Spettacolo”.