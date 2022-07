Al mare in bus con Estate Card, le vendite superano ogni aspettativa: "bruciati" più di 1000 titoli

Ha superato ogni aspettativa la vendita gratuita di “Estate Card”, il titolo di viaggio riservato a studenti residenti a Forlì e possessori di un abbonamento annuale Under 26 o Salta Su, validi per l’anno scolastico 2021/2022, che consente di viaggiare gratuitamente sull’intera rete di trasporto pubblico di Start. Più di 1000 titoli venduti nel giro di poco più di un mese, a dimostrazione che lo strumento messo a disposizione dal Comune di Forlì per muoversi liberamente e gratuitamente in tutte le località della Romagna piace a studenti e ragazzi under 26.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato - dichiara l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta -. La cosa che ci tengo a sottolineare è che per i forlivesi questa Card è gratuita perché i 35 euro di tariffa di vendita saranno coperti dall’amministrazione comunale. Anche a fronte di questo inaspettato incremento nel numero delle domande, la formula non cambia. Ai nostri ragazzi e alle loro famiglie non viene e non verrà chiesto di metterci nemmeno un euro in più. La Card è gratuita e sarà il Comune a farsene carico economicamente".

"Non tutti i Comuni della Romagna hanno optato per questo metodo, che prevede oneri importanti a carico dell'ente pubblico, soprattutto alla luce del successo che ha riscosso tale iniziativa. Noi non abbiamo avuto alcuna esitazione a riguardo. Vogliamo che i nostri ragazzi imparino a muoversi sempre più spesso utilizzando i mezzi pubblici, dimostrando così atteggiamenti virtuosi e responsabili nella promozione della mobilità sostenibile. In quest’ottica - conclude Petetta - stiamo lavorando con l’ente gestore del servizio per potenziare alcune tratte urbane a beneficio soprattutto dei più giovani e delle loro esigenze".