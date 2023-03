Fiamme a San Giuseppe Artigiano: incendio nel magazzino accanto la chiesa

Sono al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri le cause che hanno innescato nella tarda serata di domenica l'incendio che si è sviluppato nei pressi della chiesa di San Giuseppe Artigiano, in viale Fratelli Spazzoli. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 23. Le due squadre dei Vigili del Fuoco giunte sul posto hanno localizzato il rogo, in un locale adibito a magazzino adiacente la chiesa, e a spegnere le fiamme che ha coinvolto materiale vario evitandone le propagazione al resto della struttura. Non si segnalano le feriti.