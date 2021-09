La pandemia non ferma la lotta al tumore al seno: "Screening e interventi, riportata la normalità nel più breve tempo possibile"

Ottobre sarà il "mese rosa" con la campagna della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt)

Sensibilizzare ogni donna sull’importanza della prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore della mammella. Ottobre sarà il "mese rosa" con la campagna della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), organizzazione che ha come obiettivo la prevenzione primaria e secondaria delle malattie oncologiche. In Italia, il cancro della mammella è, infatti, il più frequente tumore femminile e, tuttora, la principale causa di morte tra le donne al di sopra dei 40 anni. Un “big killer” che, nel nostro Paese, fa registrare ogni anno 50.000 nuovi casi. Sconfiggere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi se gli esami di controllo vengono praticati con regolarità.

Entra nel dettaglio Fabio Falcini, direttore dell'Unità Operativa di Prevenzione Oncologica: "Nonostante siamo una realtà con un'alta incidenza di tumore, fortunatamente la mortalità è bassa rispetto all'Italia e continuiamo a migliorare con la sopravvivenza". Nella prima fase della pandemia sono emerse problematiche per quanto concerne la diagnosi precoce, ma si è riusciti presto a far fronte alla situazione.

"Nel marzo del 2020, col lockdown, c'era stato il blocco dell'attività di screening, ma nei mesi successivi siamo riusciti a trovare una situazione di normalità nel più breve tempo possibile - conferma Falcini -. Abbiamo proseguito con gli interventi chirurgici e sono stati spostati nel tempo gli interventi per patologia benigna o per completamento del percorso di ricostruzione. Anche nel 2020, nel primo anno del covid, e nel 2021, il numero d'interventi è stato lo stesso di quelli degli anni precedenti. Non è cambiato nulla".