Premilcuore, sistemata e riallestita: nuovo volto per la biblioteca comunale

Sabato, alle 10, l'amministrazione comunale di Premilcuore presenterà al pubblico la Biblioteca comunale collocata al primo piano dell'edificio di Via Roma, recentemente risistemata e riallestita all’interno del Progetto BibliotecAmica. Il progetto, a cui hanno lavorato il Servizio Cultura e Turismo associato, un gruppo di volontari, la consigliera Adina Bura, la volontaria del Servizio Civile Mara Incerti, in collaborazione con gli uffici e gli operai comunali, ha comportato la sistemazione degli spazi, l'acquisto di nuovi arredi e il riordino complessivo di tutto il materiale librario.

L'obiettivo è quello di inserire la Biblioteca nel Polo Bibliotecario di Romagna e della Repubblica di San Marino, in modo da usufruire di tutti i servizi on-line offerti dal Polo e da ScopriRete. Fra l'altro il patrimonio, composto da circa 5.000 suddivisi in “Autori Italiani”, “Autori Stranieri”, “Sezione Bambini e Ragazzi”, “Saggi” e “Volumi in consultazione interna”, si è recentemente arricchito grazie ad una donazione della Biblioteca comunale di Modigliana e ad un contributo ministeriale.

Il programma della presentazione prevede il taglio del nastro alla presenza del sindaco Ursula Valmori e la visita degli spazi bibliotecari rinnovati. Contestualmente la sezione “Bambini e Ragazzi” verrà intitolata a Marco Gabrielli, mentre per la sala di lettura verrà avvita la pratica autorizzativa volta a dedicare lo spazio al grande letterato romagnolo Aldo Spallicci, morto a Premilcuore nel 1973.

La presentazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti Covid e i partecipanti dovranno mantenere la distanza di 1 metro, indossare la mascherina ed accedere agli ambienti uno alla volta. A conclusione degli interventi i cittadini di Premilcuore, i visitatori ed i turisti avranno a disposizione questo importante Istituto Culturale, gestito per l’apertura e il prestito librario dalla Pro loco di Premilcuore. Fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria sarà possibile accedere al prestito librario esclusivamente su prenotazione, telefonando al numero 0543-1580632 nei seguenti giorni e orari d’apertura: mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 12.00. Per info: Ufficio Cultura associato 0543-975428-29