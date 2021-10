Rai 1 e Linea Verde celebrano Artusi con un buon piatto di Cappelletti

Dopo essere stata protagonista sulla Cnn e La 7, è il momento per Casa Artusi di approdare nuovamente su Rai 1. Accadrà sabato, quando alle 12,20 andrà in onda la puntata di ‘Linea Verde Life’ dedicata alla Romagna e quindi con tappa obbligata a Forlimpopoli per un omaggio a Pellegrino Artusi nel centro di cultura a lui dedicato: Casa Artusi. Il conduttore Marcello Masi accompagnerà i telespettatori alla scoperta del centro di cultura gastronomica, nel percorso che rappresenta la cucina di casa: il sapere e il saper-fare.

La presidente di Casa Artusi Laila Tentoni interviene mostrando la prima edizione de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” e una delle lettere del carteggio artusiano in cui si scrive che i cappelletti all’uso di Romagna sono la migliore minestra al mondo. E proprio per questo, grazie al successo del libro e del metodo dell’opera artusiana, si passa alla pratica domestica: Marcello Masi nella scuola di cucina incontra tante Mariette impegnate nella preparazione della ricetta e assaggerà quella realizzata dalla Marietta Teresa. E sarà proprio la ricetta dei “Cappelletti all’uso di Romagna n.7” che Federica De Denaro mostrerà come realizzare in collegamento dalla sua cucina. Sabato quindi alle 12.20 tutta Italia su Rai1 festeggia l’Artusi con un buon piatto di Cappelletti, naturalmente in brodo di cappone.