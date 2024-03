Ristrutturazioni o ampliamenti: il Comune di Galeata apre un bando per le imprese locali

E’ aperto fino al 31 marzo il bando pubblico “Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle Aree interne e montane” (3 edizione) rivolto alle piccole e micro-imprese commerciali ed artigiane con almeno una propria sede operativa nel comune di Galeata ed in possesso dei requisiti previsti. Risultano ammissibili a contributo le spese di gestione (sostenute negli anni di esercizio 2022 o 2023) e le spese di investimento (ristrutturazioni e ammodernamenti,ampliamenti) avviate a partire dal primo gennaio 2023 fino alla data di presentazione del rendiconto finale. Ciascun richiedente potrà presentare un solo progetto, anche riguardante più tipologie di spesa.

Non possono beneficiare del residuo del Fondo Annualità 2021 le imprese che si sono candidate nella seconda edizione del bando e che sono in fase di liquidazione per l’annualità 2021. Le domande di richiesta dovranno essere presentate presso il Comune di Galeata a partire dal 1 Marzo ed entro e non oltre il 31 marzo 2024 (ore 12.00). Per maggiori informazioni si rimanda al testo integrale del bando e dei relativi allegati pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di Galeata e visionabili anche nel sito www.comune.galeata.fc.it alla sezione “notizie”.