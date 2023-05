Treni bloccati, nel giorno dell'emergenza Start Romagna ha trasportato 500 passeggeri

Ringraziamento pubblico di Start Romagna verso "tutto il personale per l’impegno profuso in questi giorni di straordinaria emergenza causata dal maltempo in vari territori della Romagna". "L’alluvione che ha colpito il territorio ha richiesto di aggiornare percorsi e frequenze per garantire al meglio il servizio in presenza di strade impraticabili", ricorda la società di trasporto pubblico.

"Una menzione particolare merita quanto accaduto a Forlì, dove l’interruzione della linea ferroviaria ha generato una notevole presenza di passeggeri fermi in stazione - ricorda Start Romagna -. L’amministrazione comunale di Forlì, preso atto delle difficoltà di RFI a garantire un servizio sostitutivo, intorno alle 19.30 del giorno di massima allerta ha chiesto la disponibilità di Start Romagna ad intervenire. Quattro autisti, fra cui due neoassunti, si sono resi disponibili ad allungare il servizio per portare le persone alla prima stazione utile ed intorno alle 20 Start Romagna è intervenuta con propri mezzi trasportando fino alla stazione di Faenza molti passeggeri, altri con percorso contrario. Complessivamente circa 500 persone".

Da Start Romagna "un ringraziamento particolare è rivolto proprio agli autisti che stavano rientrando in deposito, avendo terminato il turno di lavoro, e si sono resi immediatamente disponibili per consentire a tante persone di riprendere il loro viaggio. Anche in questi giorni resta la condizione di emergenza e viene svolta particolare assistenza sulle linee con prevalente utilizzo da parte di studenti, tramite lo spostamento di bus per potenziare le linee attive". Sul sito www.startromagna.it sono disponibili tutte le informazioni su modifiche alle linee e alle frequenze e si ricorda che sono attivi tutti i presidi di informazione: le pagine Telegram, Facebook, il canale Whatsapp 331.6566555 e il numero a pagamento InfoStart 199.11.55.77.