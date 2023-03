La musica come terapia: i concerti del liceale pianista Giovanni nell'atrio dell'ospedale continuano a fare il giro d'Italia

La storia di Giovanni Bertoni, il pianista 16enne che settimanalmente si reca al Morgagni-Pierantoni per alleviare attraverso la musica le sofferenze dei degenti e dei loro familiari nonchè per incoraggiare nelle proprie giornate lavorative i medici e il personale sanitario, continua a fare il giro d'Italia. L’impegno del liceale, autonomo e totalmente gratuito, è stato evidenziato martedì sera nel corso della trasmissione "Carta Bianca" su Rai Tre a cura di Bianca Berlinguer, attraverso una foto pubblicata su ForlìToday.

Il ragazzo infatti si reca ogni settimana al nosocomio dopo la scuola, solitamente il giovedì, e per un’oretta suona il pianoforte donato dal Rotary Club. "Di belle iniziative in giro per l'Italia ce ne sono, anche se sempre troppo poche", ha rimarcato la giornalista. "Quando un'azione nobile, di altruismo estremo come quella di questo giovane, fanno notizia, vuole dire che ce ne sono pochi", gli ha fatto eco Mauro Corona, l'opinionista dal volto barbuto del programma televisivo. Il progetto, voluto dal primario dell'Unità di Pediatria Enrico Valletta, è stato reso possibile con l'aiuto del Rotary Club Forlì.

Il pianoforte, un Kawaj a mezza coda di 185 centimetri, è stato collocato in modo permanente nell'atrio del Padiglione Morgagni. Uno strumento musicale per avvicinare, portare gioia e dare possibilità a chiunque passi per l'ospedale di suonare per comunicare emozioni. Un'iniziativa, attraverso la musica suonata non solo da musicisti professionisti, ma anche dai sanitari stessi e da tutti coloro che frequentano l’ambiente sanitario, che ha contribuito ad una maggiore umanizzazione dell’ospedale. Per la gioia di chi suona e di chi ascolta.