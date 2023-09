Terremoto, verifiche negli edifici pubblici: scuole chiuse nella vallata del Montone, Tredozio e Modigliana

Scuole chiuse in tutta la vallata del Montone. E' la decisione che è stata presa, viene comunicato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, per "consentire le opportune verifiche tecniche agli edifici pubblici dopo gli episodi sismici" avvenuti lunedì. Scuole chiuse anche a Modigliana e Tredozio. A Premilcuore, invece, viene comunicato, "dalle prime verifiche effettuate non si segnalano danni a cose o persone".

Il terremoto ha causato danni a Tredozio, con diversi gli edifici lesionati. Pe rmotivi precauzionali è stata evacuata una casa di riposo. "Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone", spiega la sindaca Simona Vietina. Sono numerose le chiamate arrivate al 115. Dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno informato che sono pervenute segnalazioni di danni, ma non risultano persone coinvolte. Le verifiche sono in corso.

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando a Tredozio, Modigliana (evacuata RSA per precauzione) e Rocca S. Casciano (crepe e caduta intonaci in case). Nessuna segnalazione di persone coinvolte Nel frattempo la terra continua a tremare, per lo più con scosse strumentali non percepite dalla popolazione. "Non risultano situazioni particolarmente difficili o danni particolari - afferma Fabrizio Curcio, Capo dipartimento Protezione civile, a Rainews -. Le verifiche continueranno nella mattinata". Quanto all'assistenza dei cittadini, "per il momento non ci sono altre attività se non informare la popolazione dell'evento che è avvenuto. Se ci sarà la necessità di allestire qualche struttura lo vedremo con i sindaci nelle prossime ore".