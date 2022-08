Ferragosto in Romagna per la Dea Bendata: terno al lotto e ricca vincita in Corso Garibaldi

L'estrazione del Lotto di giovedì regala una vincita a quattro cifre ad una cliente abituale della "Tabaccheria Simonzini" di Corso Garibaldi, a pochi passi dal centro di Forlì. La donna si è presentata alla ricevitoria mercoledì pomeriggio, giocando un terno secco, 2, 5 e 18, sulle ruote di Cagliari, Firenze e Milano. "Ha puntato per ciascuna schedina 5 euro, 3 euro per l'ambo e due euro per il terno - spiega il titolare dell'attività, Marco Simonzini -. E questi numeri sono i primi tre estratti sulla ruota di Firenze".

La cliente della tabaccheria festeggerà quindi il Ferragosto con una vincita di 8.970 euro. "Era decisamente felice - ha detto l'esercente -. Già in passato aveva vinto qualcosa, ma si tratta di cifre più basse". Sono diverse le gioie che la "Tabaccheria Simonzini" ha regalato in passato, in particolar modo nel 2020. Il 5 settembre vi era stata una vincita al Lotto da oltre 12mila euro con una quaterna. Nuova gioia alcuni giorni più tardi, il 12 settembre con un terno da quasi 4mila euro e quindi il 25 settembre con un terno da poco più di 4.300 euro. Il 17 ottobre nelle tasche di un giovane erano finiti 10mila euro grazie al 10eLotto, sfiorando per un numero il colpo da 500mila euro, mentre nove giorni dopo era stato centrato un terno da poco più di 3mila euro.

Nel frattempo sale l'attesa per la nuova estrazione al SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot da 253,2 milioni. "Le giocate sono aumentate negli ultimi giorni - ammette Simonzini -. Il montepremi è alto e fa gola a tutti, anche a chi non ha mai giocato al SuperEnalotto. Le puntate sono soprattutto da 2 o 3 euro". L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.