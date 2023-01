Il tentativo di furto sfocia in aggressione, un ferito soccorso dal 118. In galleria scatta il divieto di passaggio di sera

La galleria Saffi ancora una volta teatro di episodi di degrado e piccola criminalità, nonostante le contromisure adottate dal Comune per affrontare di petto il fenomeno che desta preoccupazione a numerose famiglie residenti nel condominio alle spalle del Palazzo delle Poste, a pochi metri da piazza Saffi. Già nelle ultime settimane sono state denunciati episodi di vandalismi e sporcizia, con deiezioni e urina abbandonati negli angoli dei muri. Non solo: la presenza di due esercizi commerciali etnici, secondo i residenti, attira clienti che acquistano alcolici a poco prezzo, rimanendo poi in zona a disturbare, con schiamazzi notturni e minacce a chi "osa" protestare. In un caso è stato impedito dai balordi il lavoro serale della squadra di Alea fino a quando non è giunta una pattuglia dei carabinieri.

Ma l'ultimo e più violento episodio, dopo i bidoni vandalizzati la scorsa settimana, è avvenuto intorno alle 20 di sabato. Il negozio di alimentari etnico che si trova all'interno della galleria di corso Mazzini è stata teatro di una violenta lite, a quanto pare a seguito del tentativo di furto di alcune bottiglie. Sul posto è dovuta intervenire anche un'ambulanza per soccorrere il titolare del negozio, che è stato ferito nell'aggressione. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia per definire i contorni della vicenda e spiccare le denunce. Il parapiglia ha lasciato alle proprie spalle anche uno strascico di vandalismi: i bidoni della raccolta differenziata, infatti, sono stati ancora una volta danneggiati, ribaltati e la spazzatura sparsa lungo la stessa galleria, obbligando poi i residenti all'ennesima operazione straordinaria di pulizia.

Il tutto solo un'ora prima che partisse il dispositivo predisposto dal Comune per contrastare il fenomeno di degrado. Essendo la galleria Saffi un'area privata ma ad uso pubblico, può essere oggetto di ordinanze urgenti del Comune. L'ente ha predisposto il divieto di accesso, anche pedonale, dalle 22 alle 6 di mattina, con la sola eccezione dei residenti. E per applicare efficacemente il divieto sono state predisposte delle transenne che informano dal divieto (anch'esse vandalizzate sabato sera) e il presidio fisso di una pattuglia dalle 21,30 a mezzanotte che staziona nell'area, con pattugliamenti anche appiedati. L'obiettivo è di eliminare, con la presenza delle divise, tutti i fenomeni di disturbo che stanno facendo peggiorare la qualità della vita di un condomonio che ospita, tra l'altro, molto uffici privati di professionisti, nonché residenti del centro storico.