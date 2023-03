Gita alla diga di Ridracoli, istruzioni per l'uso: tutte le informazioni su biglietti, mobilità e pranzi

La diga di Ridracoli continua nella sua tracimazione, resa ancor più spettacolare dal vento e dalla fusione nella neve in quota che ha aumentato la portata dello sfioro. E nel fine settimana, che sarà privo di precipitazioni, si annuncia un altro boom di turisti. E così Romagna Acque, per evitare i disagi segnalati domenica, ha diffuso sul canale social della diga di Ridracoli un vademecum per una visita ben organizzata. Al momento l'invaso è visitabile solo nel weekend, con ingresso intero a 5 euro (4 euro per i bambini fino a 12 anni, over 65, gruppi oltre i 15 partecipanti), biglietto famiglia a 14 euro (due adulti e due bambini entro i 12 anni), mentre è gratuito per i bimbi fino ad un metro di altezza, residenti di Bagno di Romagna e Santa Sofia, disabile e accompagnatore.

Il biglietto vale sia per l'ingresso alla diga, ma anche per la visita di "Idro Ecomuseo", nella stessa giornata. E' possibile accedere alla diga anche in auto. Il bus navetta entrerà in funzione da Pasqua, fino a inizio settembre e ci sarà tutte le domeniche e i festivi. Anche le moto potranno accedere fino alla diga, dopo aver fatto il biglietto, parcheggiando poi nell'area apposita. Chi possiede il pass disabili può accedere col proprio mezzo fino alla diga anche quando per i turisti e prevista la navetta.

Per chi sceglie di incamminarsi alla diga a piedi dalla biglietteria, il percorso è di 1,8 chilometri in salita su strada asfaltata. Per gli escursionisti, il sentiero natura inizia dal parcheggio di Idro Ecomuseo e non dal cancello della biglietteria (Sentiero 233, indicazione per San Paolo in Alpe). Per quanto riguarda il battello, entrerà in funzione da domenica 26 marzo con partenze alle 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Il biglietto si puo fare in loco il giorno stesso, oppure online con almeno 48 ore di anticipo (questa opzione da certezza di posto a sedere, ma ha un prezzo maggiorato (5 euro invece che 3 euro, per ulteriori informazioni https://bit.ly/41OWqwT).

Le Canoe Ridracoli entreranno in funzione a maggio. E' possibile fare picnic: sono presenti tavoli in legno, ma è possibile anche portare una copertina. Diverse le soluzioni per chi vuole pranzare in ristoranti: ci sono il chiosco "La terrazza sul Lago" presso la diga di Ridracoli , il ristorante pizzeria "La Vera Romagna", l'agriturismo il Molino e Il Palazzo - Ridracoli. Il biglietto in giornata è sempre valido, con possibilità di uscire a pranzo e tornare. I cani possono accedere se accompagnati al guinzaglio.

Il rifugio Ca di sopra aprirà sabato 25 marzo. Il sentiero invece è sempre aperto. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, è in vigore la raccolta porta a porta. "Generalmente chi va in montagna porta a casa i propri rifiuti. In bagno, al chiosco e all'ecomuseo i cestini sono comunque presenti per i piccoli rifiuti. Per informazioni è possibile chiamare lo 0543 917912. Per il calendario completo delle aperture è possibile consultare il sito https://bit.ly/3SRkdIx.

Le principali notizie dell'8 marzo

Tentata rapina ed una spaccata, una notte di terrore

La sciagura aerea, il tributo al maggiore Marco Meneghello

Donne nel mirino, impennata di violenze per l'onda lunga del covid

Il supermercato riapre con una nuova insegna