La Formula 3 sbarca in Francia, Nannini è carico: "Grande chance, spingerò al massimo"

L'azione in pista avrà inizio venerdì mattina alle 10.05 con le prove libere, per poi proseguire alle 13.50 con le qualifiche

Matteo Nannini si appresta ad affrontare il secondo round stagionale del campionato di F3 al circuito Paul Ricard dopo oltre un mese dal primo appuntamento stagionale a Barcellona. Nonostante questo, il 17enne di Forlì non si è fermato, sostituendo Gianluca Petecof al Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 2 con Campos Racing e andando successivamente a prepararsi per il Gran Premio di Francia al simulatore del team Hwa RaceLab. Il giovane talento romagnola si trova attualmente nono in classifica con un totale di 16 punti accumulati tra Gara-1 e Gara-3 a Barcellona. Dopo aver sfiorato la vittoria in Gara-2 nel round di apertura, "Nanno" è determinato a replicare il podio ottenuto nella terza manche e punta in alto malgrado l'inesperienza sull'asfalto di Le Castellet.

"Per questo weekend sono carico, mi sento pronto - esclama -. Anche se sarà la prima gara al Paul Ricard per me, sono disposto a spingere al massimo. Dopo il weekend di Barcellona penso che io e Hwa abbiamo davvero la possibilità di far bene. La pista mi piace al simulatore, sono riuscito a fare dei buoni tempi e anche con costanza. La realtà è sicuramente un’altra cosa, ma i risultati al simulatore sono un buon punto di partenza. Nel weekend il clima giocherà un ruolo importante perché è molto caldo e umido, dovremo adattarci rapidamente". L'azione in pista avrà inizio venerdì mattina alle 10.05 con le prove libere, per poi proseguire alle 13.50 con le qualifiche.